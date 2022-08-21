TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "ETB Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde konuştu:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda ve borsalara kendi bölgelerindeki ürünlere sahip çıkma hedefi koyduklarını, Erzurum Ticaret Borsasının (ETB) da coğrafi işaret tesciliyle kentin 37 ürününe sahip çıktığını söyledi.

Hisarcıklıoğlu, Atatürk Üniversitesi Nenehatun Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Erzurum Ticaret Borsası Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde 81 ilden ve ilçelerden gelen talepleri Ankara'da topladıklarını ve gerekli mercilere ilettiklerini ifade etti.

Bu taleplerin çoğunun karşılandığını belirten Hisarcıklıoğlu, "Bu dönemde bizim ilettiğimiz talep sayısı 220 oldu ve bu taleplerin yüzde 97'si, bir kısmının tamamı, bir kısmının ise yarısı olsa da çözüldü. Bu müthiş bir başarı. Uluslararası iş dünyası örgütlerinin hepsinde çeşitli görevler yapıyorum. Bütün bu geniş coğrafyada en az hasarla atlatan iş dünyası, Türk iş dünyası oldu. Oda ve borsa başkanlarından Allah razı olsun. Bu talepler gelmese biz iletemeyeceğiz ve sorunlar çözülmeyecekti." diye konuştu.

Türkiye'nin zenginleşmesi için çabaladıklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda sıkıntılarımız var mı, var. Girdi maliyetlerinde artış var. Yüksek enerji fiyatlarından şikayetler var. Enflasyonun getirdiklerinden şikayetlerimiz var. Demokrasi bir kurallar rejimidir ve herkes o kurallara uymak zorunda, odalar birliği başkanı da. Biz geçmişte odalar birliğini ne diye eleştiriyorduk? 'halkın iradesine karşı çıkan, yazılı kuralların dışına çıkan bir odalar birliği' diyorduk. Bizim dönemimizde kesinlikle halkın iradesinden üstün bir irade yok, millet ne diyorsa bizim yapacak bir şeyimiz yok."

- "Herkes kendi ilinin, ilçesinin malına sahip çıkacak"

Ülke genelinde bütün oda ve borsalar için hedefler koyduklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Ben bütün oda, borsalarıma şu hedefi koymuşum, herkes kendi ilinin, ilçesinin malına sahip çıkacak. Bu da coğrafi işaret. Bugün Erzurum Ticaret Borsamız da 37 ürünümüze sahip çıktı." dedi.

Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak Türk tarım piyasasına devrim gibi iki şey kazandırdıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Ama bu aklı bize borsalarımız verdi. Bir, lisanslı depoculuk. Bu lisanslı depoculukta ürünün kalitesine, standardına güven duyacak şekilde depolanmasını sağlamak. Daha sonrasında evrakla, çıktıyla dünyanın her yerinde satılabilir hale geldi. Erzurum'daki lisans deposundaki ürünü Paris'te satabiliyorsun, artık eskiden hayranlıkla baktığımız borsaların aynısı şu anda bizde var. Şimdi bunu bir üste çıkardık ve Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduk. Bu ikisine de Erzurum Ticaret Borsamız ortak."

Konuşmaların ardından 2021 yılında Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü'ne layık görülen 40 firmaya ödülleri verildi.

Törene, Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, ilçe belediye başkanları ve kentteki iş insanları katıldı.