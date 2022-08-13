YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırklareli
  4. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu:

13.08.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar"

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kırklareli Ticaret Borsası Soğuk Hava Deposu açılışında yaptığı konuşmada, Trakya'ya bakıldığında hayvancılığın merkezinin Kırklareli olduğunu söyledi.

Kırklareli Ticaret Borsasının, örnek borsalardan biri olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, tesisin hizmete kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkiye'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için önemli adımlar attıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bugün tarım ürünlerinin depolanabilmesi için 2005 yılında Türkiye lisanslı depoculuğu bilmezken Türkiye Odaları ve Borsalar Birliği olarak bunun kanununun çıkartılmasını sağladık. Beş yıl bekledik özel sektör devreye girsin diye, kimse girmedi, 'bu nedir acaba' diye. Sonra TMO'yla beraber yüzde 50 ortak olduk, sonrasında da özel sektör hemen arkamızdan geldi." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılığın önemini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"'Dünyanın en stratejik sektörü, en çok kazandıracak sektörü hangisidir' derseniz, tarım ve hayvancılık. Yıllardır biz bunu ifade ediyorduk, ne zaman pandemi çıktı, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı, bütün dünya yeni anladı. 2004 yılında IMF bana geldiği zaman 'artık tarım ve hayvancılık sektöründen çıkın' diyordu, şimdi tam tersine bizim o gün iddia ettiğimiz şeye bugün dünya geldi. Bakınız son 10 yılda en çok fiyatı artan ürünler nedir dünyada diye baktığınız zaman tarım hayvancılık ürünleri, altından da, petrolden de, doğal gazdan da… Sakın günlük meşgalelerden, günlük sıkıntılarınızdan yorulup da bu işten vazgeçmeyelim. Bundan vazgeçilemez, çünkü gelecekte kendi halkını doyuran, dünyanı doyurmaya yardımcı olan ülkeler dünyanın liderleri olacak."

- "Kamu bankalarında rahatlama başladı"

Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını ifade eden Hisarcıklıoğlu, özel sektör olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Üç gün önce banka temsilcileriyle bir araya geldiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar. Öteki taraftan şimdi özel bankalarla da ilgili sorunlarımız var. Onların faiz limitlerinin yüksekliği ile ilgili büyük bir rahatsızlığımız var. İnşallah ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, Borsa Başkanı Turhan Altıntel, soğuk hava deposunun açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Facebook İstasyonu açılışı ile yeni hizmet binası temel atma töreninde, dünyada sosyal platformları en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğuna değindi.

Gençlerin Facebook istasyonundan en üst düzeyde yararlanmasını isteyen Hisarcıklıoğlu, bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Vali Birol Ekici'ye makamında ziyarette bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde soğuk hava deposunun açılışında konuştu:

- "Üç gündür gördüğümüz bir şey var, kamu bankalarında bir rahatlama başladığı, bütün Türkiye'de bana dönüşler başladı. 'Kamu bankalarının Haziran 25'ten sonra kredi kullanımında çıkarttığı zorluk artık normalleşmeye geldi başkanım' diyorlar"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kırklareli'nde açılış ve ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu

Kırklareli Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:10
Öğle
13:21
İkindi
17:12
Akşam
20:22
Yatsı
21:55
Kırklareli ECZANELER
Kırklareli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

''Eşimle o bir bebekken tanıştım. Ben ise 19 yaşındaydım''

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

Trende çabuk uyum sağladı! Şeffaf bikini üstüyle...

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Bir gören bir daha baktı! Transparan tulumuyla cesur pozlar...

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Koronavirüs vakaları artınca, satışları hız kazandı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.