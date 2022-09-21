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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:

21.09.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TOGG'un en önemli tedarikçilerinden biri de Kocaeli. 35 tedarikçi firmayla çalışıyoruz Kocaeli'de"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG'un en önemli tedarikçilerinden birinin de Kocaeli olduğunu, kentte 35 tedarikçi firmayla çalıştıklarını bildirdi.

Kocaeli Sanayi Odasının Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde düzenlenen eylül ayı meclis toplantısında konuşan Hisarcıklıoğlu, hafta sonu Azerbaycan'da olduklarını, Şuşa kentinde 200 iş adamıyla İş Forumu düzenlediklerini söyledi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in şahsına tevdi ettiği devlet nişanını almak üzere Bakü'ye geçtiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, bu kıymetli ödülü, camiaları adına alarak yurda döndüklerini kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, 60 sene önce yarım kalan milli bir otomobil üretme rüyasının 1 ay sonra gerçeğe dönüşeceğine işaret ederek, "29 Ekim'de TOGG fabrikamızı açıyoruz. 2023'ün Mart ayından itibaren de Kocaeli'nin yollarında arabamızı göreceğiz." diye konuştu.

- "Türkiye'de üretimi olan 4 bin üründen 268'inde Kocaeli birinci sırada"

Oda ve borsa camiasının kurucu ortağı olduğu bu girişimi başarıya ulaştırmış olmanın kendileri için ayrı bir gurur ve iftihar kaynağı olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"TOGG'un en önemli tedarikçilerinden biri de Kocaeli. 35 tedarikçi firmayla çalışıyoruz Kocaeli'de. Tamponundan freninden kapı kolundan lastiğinden silecek gibi pek çok önemli parça Kocaeli'deki sanayici kardeşlerim tarafından üretiliyor. Kocaeli; ticaret, sanayi, tarım ve liman şehri, OSB'lerde, ihracatta, AR-GE ve yüksek teknolojide, ödenen vergide, mesleki eğitimde ve istihdamda Türkiye'nin göz bebeği. Otomotiv, kimya ve metal başta olmak üzere pek çok sanayi sektöründe ülkemizin lideri. Türkiye'de üretimi olan 4 bin üründen 788'inde iller arasında en çok üretimde ilk 3'te, 268 üründe birinci sırada. Sizlerin tüm bu başarılarıyla gurur duyuyoruz."

Kocaeli Sanayi Odasının kaliteli hizmet anlayışıyla devamlı geliştirdiği ve artırdığı faaliyetleriyle kurumsal kapasitesiyle sanayicinin hep yanında olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, "Sadece sorunları tespit edip dile getirmekle yetinmiyor. Bunlara çözümler de öneriyor ve hayata geçmesini sağlıyor. Sosyal sorumluluk alanında da odamız gayet aktif. Bunlardan biri de örnek bir proje olan Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi. Odamızla iftihar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, bir ve beraber olunca Allah'ın rahmeti ve bereketini de vereceğini belirterek, "Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. Kimseyi fikrinden, inancından, görüşünden dolayı dışlamayalım. Ortak akıl ve diyalogla her sorunu aşabileceğimizi bilelim. O zaman ülkemizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:

- "TOGG'un en önemli tedarikçilerinden biri de Kocaeli. 35 tedarikçi firmayla çalışıyoruz Kocaeli'de"

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de konuştu:

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu

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