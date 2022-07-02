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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

02.07.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

MERSİN (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Valiliği ziyaret ederek Vali Ali Hamza Pehlivan ile görüştü. Ziyarette Hisarcıklıoğlu, Vali Pehlivan'a "Cihan Harbi'nde Türkler" adlı kitabını, Pehlivan da Hisarcıklıoğlu'na çini anı tabağı hediye etti.

Hisarcıklıoğlu, ziyaretin ardından Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ziyaretinde, MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ve ilçe oda yetkilileriyle görüştü. Burada Mersin Oda ve Borsaları Müşterek Toplantısı'na katılan Hisarcıklıoğlu, talep ve sorunları dinledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, daha sonra Mersin Ticaret Borsasına (MTB) da ziyarette bulundu. MTB Başkanı Abdullah Özdemir tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, borsa üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Mersin'de temaslarda bulundu

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Anahtar Kelimeler:
Mersin ziyaret

Mersin Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:35
Sabah
05:19
Öğle
12:50
İkindi
16:41
Akşam
20:12
Yatsı
21:48
Mersin ECZANELER
Mersin ATM’LER

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