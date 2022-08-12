TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, tarım ve hayvancılık yatırımlarının önemine dikkati çekti

EDİRNE (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Dünyada önümüzdeki dönemin en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık olacak. Bu alana yatırım yapan zarar etmez." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Edirne'nin Keşan ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Uyum Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi'nin açılışında, arabuluculuğun Ahilik geleneğinden geldiğini söyledi.

Arabuluculuğun yıllardır talep edildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Bugüne kadar çözüme kavuşmak için TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne gelen dosya sayısı 3 milyonu buldu. Bunun yüzde 70'i anlaşmayla çözümlendi. Sorunlar artık uzlaşarak çözülüyor, iki tarafın da rızası var ve el sıkışıyorlar. Mahkemelerde 4 yıl süren bir dava, burada 3 ayda çözümleniyor. Bunu odalarınızda kullanın, siz kazançlı çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, Türk insanının 120 yıllık hayali, 60 yıl önce yarıda kalmış "Türkiye'nin Otomobili" projesi için 2017'de görev üstlendiklerini hatırlattı.

Bunun öncesinde 15 sene çağrıda bulunulduğunu ancak kimsenin çıkmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Biz de Türk iş dünyası olarak 'bunu yaparız' dedik. Allah nasip ederse tüm IP hakları bizim, yüzde 51'i yerli ve Türkiye'nin ilk otomobili TOGG'un fabrikasını 29 Ekim'de açacağız. İnşallah mart ayında da Keşan'da bineceğiz." diye konuştu.

- İpsala Ticaret Borsası yeni binasına kavuştu

Rifat Hisarcıklıoğlu, İpsala ilçesinde Ticaret Borsasının yeni hizmet binasının açılışında ise tarım piyasalarının gelişmesi için devrim niteliğinde önemli adımlar attıklarını anlattı.

Lisanslı depoculuğu hayata geçirdiklerini anımsatan Hisarcıklıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanayicinin ham maddeye rahat ulaşmasını sağladık. Öteki taraftan lisanslı deponun temelini oluştururken ürün piyasalarının önünü açabilmek için Türkiye Ürün İhtisas Borsasını kurduk. Burada da lisanslı depoya koyduğunuz ürününüzü elinize aldığınız bir evrakla rahatlıkla dünyanın her tarafında satabileceksiniz. Yani illa İpsala'da bir tüccara satmanıza gerek yok. Dünyanın dört bir tarafına bizim İpsala'nın baldo pirincini satabilir hale geldiniz."

Tarım ve hayvancılığın önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğine değinen Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Son 10 yılda fiyatı artan ürünlere bakın. En çok fiyatı artan ürün dünyada tarım ve hayvancılık. Tarımın hayvancılığın ne kadar önemli olduğunu pandemi gösterdi, Rusya-Ukrayna savaşı gösterdi. Yıllardır bunu anlatıyorduk ama çok kimse dikkate almıyordu. Allah bize müthiş bir coğrafya vermiş. Türkiye'nin dört bir tarafında her şeyi üretmemiz mümkün. Dünyada önümüzdeki dönemin en stratejik sektörü tarım ve hayvancılık olacak. Bu alana yatırım yapan zarar etmez."

Hisarcıklıoğlu, salgın nedeniyle hayatını kaybeden İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Girgin'i rahmetle andığını belirterek, yapımı devam eden tır parkının adının "İpsala Sınır Kapısı İbrahim Girgin Tır Parkı" olacağını duyurdu.

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ile Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve İpsala Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, borsa binasının açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu ayrıca, Vali Kırbıyık'ı makamında ziyaret etti.