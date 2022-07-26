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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

26.07.2022 21:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli, bütün hakları bizim olan, Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız." dedi.

Çeşitli ziyaret ve programlar için Yozgat'a gelen Hisarcıklıoğlu, Yozgat Ticaret Borsasının yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Daha sonra Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde konuşan Hisarcıklıoğlu, kentin ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Yozgat’ın toprağının bereketli, ülkeyi doyuran tarım merkezlerinden biri olduğunu anlatarak, "Mercimekte, pancarda, buğdayda ilk sıralarda. Sanayide önemli bir atılım gerçekleştirmiş durumda. 20 sene önce sadece bir OSB varken şimdi bu sayı 4'e çıkıyor ve neredeyse tamamı dolu hale geliyor. Güvenlik güçlerimizi koruyan, hayati öneme sahip savunma ekipmanları, eskiden ithal edilirdi, şimdi burada üretiliyor. Dünyanın 50’den fazla ülkesine de Yozgat'tan gönderiliyor." ifadesini kullandı.

-Yerli otomobil TOGG martta yollarda görülecek

Katılımcılara yerli otomobil TOGG hakkında bilgi veren Hisarcıklıoğlu, "Türk insanının büyük bir hayali vardı. 110 yıllık, 120 yıllık işte kendi otomobilini yapmak. 60 sene önce yarı yolda kaldık. O sebepten bu sebepten ama Allah nasip ederse inşallah bu sene 29 Ekim'de Türkiye'nin, bütün özlük hakları bizim olan TOGG'un fabrikasının açılışını gerçekleştireceğiz. Yüzde 100 elektrikli bütün hakları Türkiye'nin olan otomobilini dünya piyasasına da sunmuş olacağız inşallah. Martta da hep beraber binmeye başlayacağız. Yozgat'ın yollarında da TOGG'u göreceksiniz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik vurgusunda bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir ve beraber olunca Allah, rahmeti bereketi veriyor, haberiniz olsun. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Benim sizden ricam, ne olur birbirinizi ötekileştirmeyin. Bu memleket birbirini ötekileştirmekten çok çekti. Dünya görüşü ne olursa olsun, siyasi görüşü ne olursa olsun, mezhebi ne olursa olsun, etnik kökeni ne olursa olsun, dini ne olursa olsun birbirinizi ötekileştirmeyin. Allah hepimizi farklı yaratmış, beyin vermiş, beyin olan adam düşünür. Düşünen insan da farklı düşünür, ne olur, kardeşim farklı düşünüyor diye ötekileştirmeyin."

Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse'yi ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, Ticaret ve Sanayi Odasında, oda ve borsa başkanlarıyla bir araya geldi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Yozgat'ta konuştu

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