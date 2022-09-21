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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

21.09.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası ve Darıca Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Darıca Hizmet Kompleksinin açılışına iştirak etti.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, vizyonuyla faaliyetleriyle öne çıktığını belirttiği Gebze Ticaret Odasının, mesleki eğitimden toplum hizmetlerine, teknolojiden sağlık desteklerine kadar çok geniş bir çerçevede üyelerine hizmet sunduğunu söyledi.

Gebze Ticaret Odasının, akredite bir oda olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, Paris, Berlin, Londra'daki odalarla eş düzeyde hizmet verdiğini kaydetti.

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'in talebiyle TOBB olarak Gebze'de de bir okul yapacaklarını belirten Hisarcıklıoğlu, projenin ihale aşamasında olduğunu bildirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da topluma faydası olacak muhteşem bir kompleks ortaya çıkardıklarını, her metrekaresinde insana hizmet olduğunu kaydetti.

Kompleks hakkında bilgi veren Çiler ise toplam inşaat alanı 3 bin 615 metrekare olan kompleks içerisinde taziye evi, aş evi, engellilere yönelik hizmet verecek Engelliler Sosyal Faaliyet Merkezi, Kızılay kan alma merkezi, ihtiyaç sahipleri için sosyal market, kurs ve seminer odaları ile eğitim salonlarının yer aldığını anlattı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Darıca Hizmet Kompleksinin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de hizmet kompleksi açılışına katıldı

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Anahtar Kelimeler:
TOBB Rifat Hisarcıklıoğlu gebze ticaret odası

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