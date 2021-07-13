Toby Kirkup kimdir, kaç yaşında ve nereli? Peaky Blinders dizisinde rol alan Toby Kirkup neden öldü?

2013 senesinden bu yana yayınlanan ve 5 sezondur devam eden Peaky Blinders dizisinde rol alan oyuncu Toby Kirkup'in öldüğü açıklandı. Dizinin hayranları ölüm sebebini araşırmaya koyuldu. Ayrıca Toby Kirkup'ın kim olduğu ve kariyeri de merak ediliyor. Peki Toby Kirkup kimdir, ölüm nedeni ne?
Toby Kirkup kimdir?
Netflix'de yayınlanan Peaky Blinders dizisinde rol alan Toby Kirkup'in hayatını kaybettiği açıklandı. Dizinin takipçileri şaşkınlık geçirirken, Toby Kirkup'ın hayatı da merak konusu oldu.
Dünyaca ünlü dizilerde rol alan Toby Kirkup 48 yaşında hayatını kaybetti. Toby Kirkup Peaky Blinders ve Emmerdale dizileri ile tanınan ünlü aktör, kollarında karıncalanma ve göğüs ağrısı hissetmesinin sonrasında hastaneye yatırılmıştı. Oyuncu, yatırıldığı hastaneden eve gönderildikten sonra hayatını kaybetti.
Başarılı oyuncu Kirkup, Peaky Blinders'da polis olarak rol almıştı. Huddersfield Üniversitesi'nde drama okumuş olan Toby Kirkup sahne sorumlusu, yazar, televizyon sunuculuğu ve oyunculuk da
yapmıştı.
Son bilgilere göre hastanede muayene olduktan sonra eve dönen oyuncu fenalaşarak kusmaya başladı. Kalp krizi geçiren oyuncu hayatını kaybetti. Vefatı sonrası otopsi raporunda da oyuncunun ölümünün doğal sebeplerle olduğu yazıldı.
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