Toby Kirkup kimdir, kaç yaşında ve nereli? Peaky Blinders dizisinde rol alan Toby Kirkup neden öldü?

2013 senesinden bu yana yayınlanan ve 5 sezondur devam eden Peaky Blinders dizisinde rol alan oyuncu Toby Kirkup'in öldüğü açıklandı. Dizinin hayranları ölüm sebebini araşırmaya koyuldu. Ayrıca Toby Kirkup'ın kim olduğu ve kariyeri de merak ediliyor. Peki Toby Kirkup kimdir, ölüm nedeni ne?