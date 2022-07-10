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Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

10.07.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Afgan çobanın bulunması için çalışma yürütülüyor.

İlçeye bağlı Doğancalı köyü Akdağ mevkisindeki yaylada kalan 45 yaşındaki Mohammad Rasul Türkmen'den haber alamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmaya ihbarda bulundu.

Ekipler, Türkmen'in bulunması için bölgede arama çalışması gerçekleştiriyor.

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor

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