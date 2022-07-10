Tokat'ın Pazar ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan Afgan çobanın bulunması için çalışma yürütülüyor.
İlçeye bağlı Doğancalı köyü Akdağ mevkisindeki yaylada kalan 45 yaşındaki Mohammad Rasul Türkmen'den haber alamayan vatandaşlar, AFAD ve jandarmaya ihbarda bulundu.
Ekipler, Türkmen'in bulunması için bölgede arama çalışması gerçekleştiriyor.
Tokat'ta Afgan çobandan 3 gündür haber alınamıyor
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