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Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

14.08.2022 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

İbrahim Uzunöz'e ait inek, Tosunlar köyü yakınlarında otlarken kurutma kanalında bulunan balçığa saplandı.

Kendi imkanlarıyla hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Uzunöz, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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