Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
İbrahim Uzunöz'e ait inek, Tosunlar köyü yakınlarında otlarken kurutma kanalında bulunan balçığa saplandı.
Kendi imkanlarıyla hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Uzunöz, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.
Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz