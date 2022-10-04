Tokat'ın Turhal ilçesinde kanala düşerek yaralanan lise öğrencisi, tedavi altına alındı.
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kayacık Köprüsü'nde korkuluklara yaslanan lise öğrencisi Elif Ege, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boş kanala düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kanala giren ekipler sedyeye aldıkları genç kızı ambulansa taşıdı.
Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı
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