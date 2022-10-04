YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

04.10.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ın Turhal ilçesinde kanala düşerek yaralanan lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Kayacık Köprüsü'nde korkuluklara yaslanan lise öğrencisi Elif Ege, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten boş kanala düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kanala giren ekipler sedyeye aldıkları genç kızı ambulansa taşıdı.

Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ege'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Tokat'ta boş kanala düşen lise öğrencisi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokat Turhal öğrenci yaralı

Tokat Namaz Vakitleri 4 Ekim Salı

İmsak
05:02
Sabah
06:26
Öğle
12:28
İkindi
15:43
Akşam
18:20
Yatsı
19:38
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Sarımsağın işe yaramadığı hatta kötüleştirdiği hastalık!

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Kendisi 1.2, sevgilisi 2 metre! Merak konusu: Cinsel hayatları

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.