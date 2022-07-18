Tokat'ın Erbaa ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.
Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında vatandaşlar bir ineğin balçığa saplandığını fark etti.
Kendi çabaları ile ineği kurtaramayan vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası inek, saplandığı çamurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı
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