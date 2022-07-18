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Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

18.07.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Erek Mahallesi Kelkit Çayı kenarında vatandaşlar bir ineğin balçığa saplandığını fark etti.

Kendi çabaları ile ineği kurtaramayan vatandaşlar durumu Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonrası inek, saplandığı çamurdan kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat'ta çamura saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

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Tokat kurtarma

Tokat Namaz Vakitleri 18 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:12
Öğle
12:45
İkindi
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Tokat ATM’LER

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