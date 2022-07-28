YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

28.07.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Menderes Yavuz (50) idaresindeki 34 JS 2410 plakalı hafif ticari araç, Karanlıkdere mevkisinde bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada, sürücü ile eşi Hüsne (46) ve oğlu Cafer Yavuz (9) yaralandı.

Yaralılar, olay yerinden geçen araçlar ile Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Tokat'ta devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tokat kaza

Tokat Namaz Vakitleri 28 Temmuz Perşembe

İmsak
03:36
Sabah
05:20
Öğle
12:45
İkindi
16:40
Akşam
20:00
Yatsı
21:37
Tokat ECZANELER
Tokat ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Yardım çığlıklarına koştular! Hastaneye kadar bekleyemedi

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.