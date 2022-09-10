Tokat'ta kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Rüştü Uçar'ın kullandığı 60 ACU 491 plakalı kamyonet, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek kavşağında devrildi.
Kazada sürücünün yanı sıra araçta bulunan Samet Döner ile Hacer ve Beyza Uçar yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Tokat'ta devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
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