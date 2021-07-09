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Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

09.07.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Ozan Balcı: - "Devletimiz, Allah'a şükür her zaman engellilerin yanında. Onların sıkıntılarını gidermek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz"

Tokat Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz'ın girişimleriyle alınan 250 tekerlekli sandalye, törenle engellilere teslim edildi.

Vali Ozan Balcı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, Tokat'a "demlenmiş şehir" dediğini belirterek, "Halkı da demlenmiş. Kültürümüzün yaşandığı bir şehir." ifadelerini kullandı.

Tokatlı hemşehrilerinin engellilerin derdini dert edindiğini, maddi değerin ötesinde bunu çok anlamlı bulduğunu dile getiren Balcı, "Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı göstermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Devletimiz, Allah'a şükür her zaman engellilerin yanında. Onların sıkıntılarını gidermek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz." dedi.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da AK Parti hükümetlerinin son 20 yılda yaptığı yatırımlarla engellilerin yaşamlarının kolaylaştırması için çok önemli adımlar attığına işaret ederek, "Tokat'ta da ciddi yatırımlar yapıyoruz. Engelliler kampüsü yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa yapılan bir yatırım. Kampüsü 54 dönüm alanda yapıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise Tokat'ın eskiden beri "yardım eden" bir şehir olduğunu, bunu da her fırsatta gördüklerini vurgulayarak, "Bu durumla gurur duyuyoruz. Bunun bir örneğini de burada gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin engelli dostu, farkındalık yapan bir şehir olduğunun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Yaptığımız çalışmalarla 2018 yılında Cumhurbaşkanımızdan sosyal proje dalında Türkiye'de ikincilik ödülü almıştık. O çalışmamız, bir gün değil her gün farkındalık projesiydi." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından engellilere tekerlekli sandalyeleri protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Özdemir, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Aldemir, CHP İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz ile ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

- Vali Ozan Balcı: - "Devletimiz, Allah'a şükür her zaman engellilerin yanında. Onların sıkıntılarını gidermek için canla başla çalışıyoruz. Çalışmaktan da mutluluk duyuyoruz"

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı

Tokat'ta düzenlenen törenle engellilere 250 tekerlekli sandalye dağıtıldı
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