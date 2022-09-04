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Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

04.09.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ali Uzun yönetimindeki 06 DH 2077 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınlarında Ender Şen idaresindeki 60 EP 454 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice ve Çağla Şen ile Mustafa Yıldırım yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Tokat Erbaa yaralı

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