Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali Uzun yönetimindeki 06 DH 2077 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınlarında Ender Şen idaresindeki 60 EP 454 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice ve Çağla Şen ile Mustafa Yıldırım yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz