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Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

10.08.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ın Niksar ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hasan köyü mevkisinde bulunan kızılçam ormanında çıkan yangına, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

Ekipler, 2 arazöz, 3 araç ve 20 personelle yangını söndürm.eye çalıştı

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 5 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Tokat'ta orman yangını kontrol altına alındı

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