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Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.10.2021 02:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Cengiz Akan yönetimindeki 06 MTG 02 plakalı kamyonet, Zile-Yıldıztepe kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.

Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Çerter ve Ferhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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