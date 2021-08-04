YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

04.08.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver: - "Yapılan çalışmalar neticesinde Başkale'de 64, Çaldıran'da 30, Özalp'ta 6 ağır hasarlı ev tespit edildi. Bu sayı tam kesin değil. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. TOKİ en kısa sürede bu binaları yeniden ihya edip vatandaşlarımıza teslim edecek"

EMRE ILIKAN - Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Van'da meyana gelen sellerde evleri ağır hasar gören ve yıkılan vatandaşlara en kısa sürede yeni evlerin yapılarak teslim edileceğini belirtti.

Van'da selden etkilenen bölgelerde 3 gündür incelemelerini sürdüren Suver, AA muhabirine, afetin ilk anından itibaren devletin tüm birimleriyle vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Selden etkilenen vatandaşları ziyaret ettiklerini, yaşanan sıkıntıları yerinde gördüklerini aktaran Suver, devletin imkanlarını seferber ederek yaraları en kısa zamanda saracaklarını belirtti.

- "Hasara uğrayan binalar yeniden ihya edilecek"

Van'ın perşembe gününden bu yana sel afetine maruz kaldığını aktaran Suver, şu bilgileri verdi.

"Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bölgeye intikal ettik. Üç gündür sel bölgesindeyiz. İpekyolu, Gürpınar ve Başkale ilçelerinde incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızla hemhal olduk, dertlerini dinledik, mağduriyetleri yerinde gördük. Olayı yerinde görmek ve incelemek çok faydalı bir tespit çalışması oldu. Yapılan çalışmalar neticesinde Başkale'de 64, Çaldıran'da 30, Özalp'ta 6 ağır hasarlı ev tespit edildi. Bu sayı kesin değil. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. TOKİ en kısa sürede bu evleri yeniden ihya edip vatandaşlarımıza teslim edecek. Yol ve suyun akış yönü konusunda çalışmalarımız DSİ ile yürütülecektir. DSİ sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarımız tespit mahiyetindedir. Tespitler sonucunda bir aylık askı süresi var. Askı süresi tamamlandıktan sonra TOKİ marifetiyle burada hasara uğrayan binalar yeniden ihya edilecek, vatandaşlarımıza teslim edilecektir."

- "Dere ıslahı çalışmaları başlatacak"

Kentte dere ıslahı çalışmalarının da yapılacağının altını çizen Suver, "DSİ Genel Müdür Yardımcısı Faruk Fıratoğlu ile yaptığımız çalışmalarda mevsim değişikliğinden dolayı eski şartlara uygun yapılan dere yataklarındaki perde beton duvarın yeterli olmadığı görüldü. Bunun yeterli hale getirilmesi için DSİ teknik çalışmalarla buralarda yeni plan ve projeler hazırlayacak. Şartlara uygun yeni dere yataklarının ıslahı konusunda çalışmalar başlatacaktır." ifadelerini kullandı.

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

- Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver: - "Yapılan çalışmalar neticesinde Başkale'de 64, Çaldıran'da 30, Özalp'ta 6 ağır hasarlı ev tespit edildi. Bu sayı tam kesin değil. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. TOKİ en kısa sürede bu binaları

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak

TOKİ, Van'daki selzedeler için yeni evler yapacak
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 4 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:27
Sabah
05:04
Öğle
12:18
İkindi
16:07
Akşam
19:21
Yatsı
20:51

Van Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Çarşamba

Zeytin Eczanesi
Ipekyolu
Başak Eczanesi
Ipekyolu
Filiz Eczanesi
Ipekyolu
Çalımlı Eczanesi
Ipekyolu
Lokman Hekim Eczanesi
Ercis
Ayaz Eczanesi
Baskale
Gündüz Eczanesi
Ozalp
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Antalya'da kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Azra Gülendam'ın ormanlık alanda cesedi bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı kadın öldü, çocuğu yaralandı

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Antalya'da cesedi bulunan üniversite öğrenci Azra Gülendam'ın Osmaniye'deki babaevinde üzüntü hakim

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.