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Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

06.08.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Tokat'ta yapılan Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivanlığı Hüseyin Gümüşalan kazandı.

Uzunburum mevkisi Ali Yücel Spor Salonu yanında bulunan çim sahada Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Topçam yağlı pehlivan güreşlerine Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Erkal, Rıza Yıldırım, Hüseyin Gümüşalan olmak üzere yaklaşık 550 güreşçi katıldı.

Yapılan güreşler sonucunda başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu.

Gümüşalan'a altın kemeri Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu verdi.

Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Tokat'ta 2 yıldır pandemiden dolayı güreşleri yapamıyorduk tekrardan kaldığımız yerden devam ettik. Güreşlere 31 başpehlivanımız geldi." diye konuştu.

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

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