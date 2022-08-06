Eroğlu, yaptığı açıklamada, "Tokat'ta 2 yıldır pandemiden dolayı güreşleri yapamıyorduk tekrardan kaldığımız yerden devam ettik. Güreşlere 31 başpehlivanımız geldi." diye konuştu.

Uzunburum mevkisi Ali Yücel Spor Salonu yanında bulunan çim sahada Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Topçam yağlı pehlivan güreşlerine Recep Kara, Ali Gürbüz, İsmail Erkal, Rıza Yıldırım, Hüseyin Gümüşalan olmak üzere yaklaşık 550 güreşçi katıldı.

Topçam yağlı pehlivan güreşlerinde başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu

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