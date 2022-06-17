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TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

17.06.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat'ta 2 bin çocuğa otomobil sporları eğitimi verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), ilkokul öğrencilerine otomobil sporlarını tanıtmak ve yeni yetenekleri keşfetmek amacıyla geliştirdiği "Mobil Eğitim Simülatörü", Anadolu'daki yolculuğunu sürdürüyor.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, 7- 11 yaş arası ilkokul çocuklarının hem otomobil sporları hem de temel trafik güvenliği konularında bilgilendirilmesini hedefleyen proje kapsamında, bugüne kadar Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat'ta 2 bin çocuğa ulaşıldı.

Çocuklar, projenin teknoloji sponsoru Apex Racing tarafından özel olarak tasarlanan simulatörlerle TOSFED Körfez Pisti'nde karting deneyimi yaşıyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) üyesi 146 ülke tarafından sunulan 850 proje arasından destek programı içerisine alınan 10 projeden biri olan "Mobil Eğitim Simülatörü"nün, kasım ayına kadar 40 farklı şehirde 10 bini aşkın ulaşması hedefleniyor.

Proje sonunda belirlenecek yetenekli sporcu adaylarına, üst seviye simülatörler ile yarış eğitimi verilecek. Bunların dijital turnuvalarda yarıştırılması ve belirlenecek en başarılı isimlerden de karting branşı için bir takım oluşturulması planlanıyor.

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

-Samsun, Amasya, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat ve Tokat'ta 2 bin çocuğa otomobil sporları eğitimi verildi

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

TOSFED'in "Mobil Eğitim Simülatörü" yolculuğuna devam ediyor

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