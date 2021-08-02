'Tostumu yedim bekliyorum' sözleri gündem olmuştu! Çağla Şıkel ile Şenol İpek arasındaki muhabbetin nedeni...

Ünlü manken Çağla Şıkel’in manken arkadaşı Yüksel Ak’ın eşi Şenol İpek’e attığı “Tostum yedim bekliyorum” mesajı yıllarca konuşuldu. O dönemde gençler arasında bu söz espri konusu olmuştu. Herkes birbirine “Tostumu yedim bekliyorum” diye mesajlar atıyordu. O mesajın nedeni yıllar sonra ortaya çıktı.

“TOSTUMU YEDİM BEKLİYORUM” MESAJI O YILLARA DAMGA VURMUŞTU

Magazine damga vuran “tostumu yedim bekliyorum” mesajı epey konuşulmuştu. 2002 yılında patlayan olay, Çağla Şıkel ile Şenol İpek arasında geçmişti.

O dönemde manken Yüksel Ak ile evli olan Şenol İpek bu mesajlaşmadan sonra gündeme bomba gibi düşmüştü.

“TOSTUMU YEDİM BEKLİYORUM” MESAJININ PERDE ARKASI Şenol İpek, 2002 yılında gerçekleşen bu olayın ardından 16 yıl sonra bir TV programına çıkarak “Tostumu yedim bekliyorum” mesajının perde arkasını anlattı. Şenol İpek’in açıklamaları şöyle:

“Zannettiğiniz şey sizin o dönem basından görüp, duyduğunuz şeyler. Bir olayı tamamıyla irdeleyip, detayını gerçekliğini bilmeden elinize klavyeyi alıp, belden aşağı eleştirmeyin insanları. Bu kul hakkına girer. Tabii ki eleştirebilirsiniz ama bu belden aşağı olmasın. Bu tamamıyla bir algı olayıydı. Gerçeği çok daha farklıydı, çok kötü bir şey yoktu. Çığ gibi büyüyen bir magazin dönemi yaşıyorduk. Aldı başını gitti, olaylara 50 kişi 100 kişi dahil oldu. Biz kendimizi anlatana kadar, doğruyu anlatmaya çalışana kadar iş işten geçmişti.”