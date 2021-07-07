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Tozkoparan İskender yeni sezon ne zaman? Tozkoparan İskender yeni sezon tarihi belli oldu mu?

07.07.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali yapan TRT 1'in sevilen dizisi Tozkoparan İskender'in yeni sezon tarihi şimdiden merak konusu oldu. İlk sezonu ile izleyicinin dikkatini çeken Tozkoparan İskender'in yeni sezon ne zaman? Tozkoparan İskender yeni sezon tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizde...

TRT 1'in iddialı dizisi Tozkoparan İskender, geçtiğimiz haftalarda 26. bölüm ile sezon finali yapma kararı almıştı. Kısa bir ara veren dizinin sevenleri tarafından sık sık 'Tozkoparan İskender yeni sezon ne zaman başlayacak?' sorusunu araştırılmaya başladı. Peki, Tozkoparan İskender yeni sezon ne zaman başlayacak? yeni sezon tarihi belli oldu mu? işte ayrıntılar...

Tozkoparan İskender yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Konusu ve oyuncu kadrosu ile özellikle çocuk izleyicilerin dikkatini çeken Tozkoparan İskender'in yeni sezonunun yayınlanacağı tarih merak konusu oldu.
Geçtiğimiz ay kısa bir ara vererek Tozkoparan İskender dizisi 26. bölüm sezon finali yapmıştı.

TOZKOPARAN İSKENDER'İN KONUSU NEDİR?

TOZKOPARAN İSKENDER'İN KONUSU NEDİR?
Henüz çocuk yaşta büyük başarılar elde etmiş süper kahraman İskender günümüze geliyor. Aynı zamanda yol arkadaşları Salih ve Fikri hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte.
Olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmez ise tarihin seyri değişecek, Tozkoparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender’in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak.
Bir türlü kontrol etmeyi beceremediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası Kasırga takımı. Ve tabi ki tüm bu tehlikelere karşı Mavi Ay takımı İskender’i yalnız bırakmayacak.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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