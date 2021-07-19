Trabzon, Bayburt ve Giresun'da İHH Derneği üyeleri İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikalarını kınadı

Trabzon, Bayburt ve Giresun'da İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki politikasını protesto etti.

Trabzon'da İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, "Kudüs İçin Meydana Çık" çağrısıyla tüm Türkiye'de çeşitli gençlik sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde, işgalcilerin Kudüs'teki baskın planlarına karşı tepkilerini göstermek için Atatürk Alanı'ndaki İskenderpaşa Camisi önünde toplandı.

Dernek Başkanı Zühtü Kalma, burada yaptığı açıklamada, Müslümanların ilk kıblesi ve kırmızı çizgisi olan Kudüs'ün bu bayram öncesi yine İsrail'in saldırılarına maruz kaldığını belirterek, "İsrail'in bu saldırıları artık kronikleşmiş. Müslümanlara her bayram öncesi Mescid-i Aksa hedefe konularak bir meydan okuma yapılmakta ve Mescid-i Aksa bir Yahudi mabedine çevrilmek istenmektedir." dedi.

Bugün İsrail'in, Müslüman coğrafyaların tam kalbinde, bizatihi kötülük timsali olarak durduğunu söyleyen Kalma, "Bu kötülüğe karşı kalbimizle buğzetmekle beraber, elimizle ve dilimizle yapmaya güç yetireceğimiz pek çok şey bulunmaktadır. Uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşları, haber yayıncıları, sanatçılar, siyasetçiler, güvenlik kurumları, teşkilatlar, organizasyonlar gibi mekanizmaları doğru şekilde harekete geçirecek kamuoyu baskısını oluşturmak tüm Müslüman alemi için acil bir gerekliliktir." diye konuştu.

Kalma, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetinin yalnızca orada yaşayan Filistinlilerin omuzlarına yüklenmemesi gerektiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Her bir Müslüman, zamanın ve şartların ruhuna münasip şekilde Kudüs ruhunu ortaya koymasını bilmelidir. Bizler Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Gazze için, Filistin için bedeller ödedik. Vatandaşlarımız Mavi Marmara'da şehit oldular. Kudüs'ün akıbeti bizlerin hayat mücadelesinin tam merkezinde yer almaktadır. İsrail şunu bilmelidir ki bizler yeniden bedel ödemeye hazırız ve hep hazır olmaya devam edeceğiz. Gerekirse hepimiz Filistin'e gider, orada Filistinli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele eder, yine de Mescid-i Aksa'yı yalnız bırakmayız."

Tekbir getiren ve İsrail aleyhine sloganlar atan grup üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

- Bayburt

Türk Dünyası Parkı önünde, İHH Bayburt Teşkilatı öncülüğünde bir araya gelen STK temsilcileri, İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan İHH Genel Merkez Teşkilat Birimi üyesi Nurullah Polat, Mescid-i Aksa'nın Kurban Bayramı arifesinde yeniden saldırılara maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Polat, İsrail'in benzer saldırılarının kronikleşmiş bir sorun haline geldiğini, tüm Müslümanların ortak bir duruş ve direnişle siyonist saldırılara tepki göstermesi gerektiğini ifade etti.

- Giresun

İHH Giresun Şubesi önünde ortak basın açıklamasını okuyan Genç İHH Temsilcisi Yusuf Ulu, Kudüs'ün bu bayram öncesi yine İsrail saldırılarına maruz kaldığını söyledi.

Ulu Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün akıbetinin sadece orada yaşayan Müslümanların omuzlarına yüklenmemesi gerektiğine vurgu yaptı.