SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzon'da yumruk atılmıştı! Yaşananlar sonrası Livakovic'in kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı... "Benim için burası bitti"

Trabzon'da yumruk atılmıştı! Yaşananlar sonrası Livakovic'in kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı... "Benim için burası bitti"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
22.03.2024 18:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinin son düdüğünün ardından yaşananlar gündeme bomba gibi düşerken, Sarı-Lacivertliler'in tecrübeli file bekçisi Livakovic'in takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte detaylar...

Dominik Livakovic

Dominik Livakovic

HIR Hırvatistan
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından ortalık karıştı.

Tribünlerde bulunan bordo-mavili bazı holiganlar sahaya dalarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.

Yerel Seçim 2024

LIVAKOVIC'E YUMRUK ATILDI!

LIVAKOVIC'E YUMRUK ATILDI!

Fenerbahçe kalecisi Livakovic soyunma odasına gitmeye çalıştığı sırada kendisine koşarak gelen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Trabzon'da yaşanan şiddetten en çok etkilenen isimlerden olan Dominik Livakovic'in maçın ardından takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

"BENİM İÇİN BURASI BİTTİ!"

"BENİM İÇİN BURASI BİTTİ!"

Livakovic, soyunma odasınDA "Benim için burası bitti. Ayrılmak istiyorum" dedi. 29 yaşındaki kalecinin bu sözleri, yaşananların üstüne şoku bir kat daha artırırken ilk hamle teknik heyetten geldi.

ZOR İKNA EDİLDİ

ZOR İKNA EDİLDİ

İsmail Kartal ve ekibi, oyuncuya destek olup sakinleştirmeye çalışırken sonrasında ise sarı-lacivertli yöneticiler devreye girerek Livakovic'i ikna ettiler.

YABANCILARIN ENDİŞESİ ARTIYOR

YABANCILARIN ENDİŞESİ ARTIYOR

Yaşananların ardından Fenerbahçe'deki diğer yabancılar için de ayrılık konusunda endişeler artarken teknik heyet ve yönetim bu konuda oyuncularla görüşüp destek olmaya devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor son dakika fenerbahçe Dominik Livakovic süper li son dü
En Çok Okunan Haberler
Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Babasını sokakta sırtından bıçakladı, vahşetin nedeni ortaya çıktı

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Yönetim dondu kaldı! Trabzon'da yaşananlar sonrası karar: Benim için burası bitti

Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı! Sosyal medyada gündem oldu

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

Semih Kılıçsoy'un milli takım macerasının perde arkası açıklandı!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Arda Güler'in yeni takımı belli oldu fakat milli oyuncunun tek şartı var!

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Tecavüz suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası alan Robinho tutuklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te indirimler devam ediyor

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

Columbia, Apple, Samsung, Stanley... Ünlü markalarda dev indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.