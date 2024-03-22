Trabzon'da yumruk atılmıştı! Yaşananlar sonrası Livakovic'in kararı Fenerbahçe'de şok etkisi yarattı... "Benim için burası bitti"

Süper Lig'in 30. haftası kritik bir mücadeleye sahne oldu. Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan 3-2'lik skorla Fenerbahçe olurken, karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından ortalık karıştı.
Tribünlerde bulunan bordo-mavili bazı holiganlar sahaya dalarak Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Fenerbahçeli futbolcular, saldıran taraftarların arasından soyunma odasına gitmeye çalıştı.
Fenerbahçe kalecisi Livakovic soyunma odasına gitmeye çalıştığı sırada kendisine koşarak gelen bir taraftarın yumruklu saldırısına uğradı.
Habertürk'te yer alan habere göre; Trabzon'da yaşanan şiddetten en çok etkilenen isimlerden olan Dominik Livakovic'in maçın ardından takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Livakovic, soyunma odasınDA "Benim için burası bitti. Ayrılmak istiyorum" dedi. 29 yaşındaki kalecinin bu sözleri, yaşananların üstüne şoku bir kat daha artırırken ilk hamle teknik heyetten geldi.
İsmail Kartal ve ekibi, oyuncuya destek olup sakinleştirmeye çalışırken sonrasında ise sarı-lacivertli yöneticiler devreye girerek Livakovic'i ikna ettiler.
Yaşananların ardından Fenerbahçe'deki diğer yabancılar için de ayrılık konusunda endişeler artarken teknik heyet ve yönetim bu konuda oyuncularla görüşüp destek olmaya devam ediyor.