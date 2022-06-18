YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı

18.06.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta öğrenciler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter döktü.

TYT, Trabzon'da 104 sınav binasında, 4 bin 329 sınav görevlisi nezaretinde gerçekleştirildi.

Sınava il genelinde 30 bin 160 kişi müracaat etti. Adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi.

Adaylar, kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı. Dışarıda bekleyen bazı ailelerin de sınava giren çocukları için dua okuduğu görüldü. ​​​​​​​

- Bayburt

Bayburt'ta ise 2 bin 120 kişi YKS'ye girdi.

Bayburt Üniversitesi Dede Korkut Kampüsü'ne gelen adaylar sınava giriş saatini bekledi.

Öğrenciler, görevlilerin kimlik ve belge kontrolünün ardından salonlara alındı. Aileler ise kampüsün önünde heyecanla çocuklarını bekledi.

Sınav, il genelindeki 10 merkezde gerçekleştirildi.

- Ordu

Ordu'da da sabahın erken saatlerinde öğrenciler sınav merkezlerine doğru yola çıktı.

Öğrenciler sınavda ter dökerken, aileler ise okul dışında tedirgin ve heyecanla bekledi.

Kentte 79 binada yapılan sınava, 24 bin 872 öğrencinin müracaat ettiği öğrenildi.

- Rize

Rize'de sınav 42 merkezde yapıldı.

Sınavın yapılacağı merkezlere gelen adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara yönlendirildi.

Sınavda 10 bin 327 aday yarışırken, veliler de okul dışında bekledi.

- Giresun

Giresun'da da adaylar YKS heyecanı yaşadı.

Günün erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen öğrenciler, belge kontrolü sonrasında salonlara girdi.

Sınava geç kalan 20 öğrenci ise polis ekiplerince sınav merkezlerine yetiştirildi.

- Artvin

Artvin'de de öğrenciler sınavda ter döktü.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi Kampüsü'nde sınava giren adayların velileri, kampüs dışında bekledi.

İl genelinde 16 sınav merkezinde 4 bin 50 öğrenci sınav heyecanı yaşadı.

- Gümüşhane

Gümüşhane'de ise 4 bin 830 aday YKS'ye başvurdu.

Kentteki 15 sınav merkezine gelen öğrenciler, gelecekleri için önemli bir eşik olan sınavda başarılı olmak için gayret gösterdi.

Öte yandan, sınava geç kalan 6 öğrenci ile kimliğini unutan 3 öğrenciye polis ekipleri yardımcı oldu.

Motosikletli polisler, bu öğrencilere yardımcı olarak sınav merkezlerine ulaştırdı.

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta YKS heyecanı

Bayburt'ta YKS heyecanı

Bayburt'ta YKS heyecanı

Bayburt'ta YKS heyecanı

Bayburt'ta YKS heyecanı

Giresun'da YKS heyecanı

Giresun'da YKS heyecanı

Giresun'da YKS heyecanı

Giresun'da YKS heyecanı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon Bayburt

Trabzon Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
02:41
Sabah
04:42
Öğle
12:27
İkindi
16:27
Akşam
20:03
Yatsı
21:54

Trabzon Nöbetçi Eczaneler18 Haziran Cumartesi

Sebat Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Kübra Eczanesi
Arsin
Başkan Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Sağlık Eczanesi
Caykara
Anadolu Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Bebeğinize en büyük kötülüğü yapıyorsunuz

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Fermuarı kapatmadan önce yapılan ölümcül hata

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

“Gerçek böyle değil” dedi! Selülitli büyük beden bebekler...

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.