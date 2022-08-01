Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliğinin destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda buluşan yabancı halk oyunları ekipleri, renkli kıyafetleriyle kendilerine özgü danslarını sergiledi.

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

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