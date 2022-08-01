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Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

01.08.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "61 Ülke El Ele Hayde Horona" sloganıyla düzenlenen "2. Uluslararası Trabzon Horon Festivali" sona erdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliğinin destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda buluşan yabancı halk oyunları ekipleri, renkli kıyafetleriyle kendilerine özgü danslarını sergiledi.

Ardından Millet Bahçesi'ndeki festival alanına gelen ekipler, burada gerçekleştirilen "Trabzon Horon Güzellik Yarışması"na katıldı.

Yarışmada, Gürcistan'dan Nino Darakhveiıdze birinci, Endonezya'dan Nalita Wildan ikinci ve Kosova'dan Esin Kosova üçüncü oldu.

Yarışmanın ardından sahne alan Cemile Kara ve Adem Ekiz, Karadeniz türkülerini seslendirdi.

Çok sayıda vatandaşın ilgiyle takip ettiği festival, sanatçı İsmail Türüt'ün sevilen eserlerini seslendirmesiyle sona erdi.

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da, "2. Uluslararası Horon Festivali" gerçekleştirildi

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