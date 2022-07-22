Festival çerçevesinde 24 Temmuz'a kadar konserler ve halk oyunları gösterileri organize edilecek.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kaymakam Kurtyemez ve Belediye Başkanı Ekim'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Ağanoğlu İlkokulu önünden Sahil Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

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