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Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

22.07.2022 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da düzenlenen "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı.

Etkinlikler kapsamında ilk olarak Akçaabat ilçesindeki Atatürk Parkı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.

Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez ve Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Kaymakam Kurtyemez ve Belediye Başkanı Ekim'in de aralarında bulunduğu katılımcılar, Ağanoğlu İlkokulu önünden Sahil Parkı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi.

Etkinlik, katılımcıların çeşitli illerden gelen halk oyunları ekipleri ile bir süre horon tepmesinin ardından sona erdi.

Festival çerçevesinde 24 Temmuz'a kadar konserler ve halk oyunları gösterileri organize edilecek.

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

Trabzon'da, "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" başladı

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