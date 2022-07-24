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Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

24.07.2022 23:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" sona erdi.

Akçaabat Belediyesi'nce organize edilen festivalin son gününde, yerli ve yabancı halk oyunları ekipleri, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde gösteri sundu.

Yabancı turistlerin de ilgiyle takip ettikleri gösterilerin ardından yöresel sanatçılar ile Resul Dindar sahne aldı.

Festivalin kapanışı da Akçaabat Folklor Derneği'nin folklor gösterisi ile gerçekleştirildi.

- "Festivalimiz amacına uygun şekilde tamamlandı"

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, burada yaptığı konuşmada, festivalin amacına ulaştığını söyledi.

Festivalin sorunsuz şekilde tamamlanmasından dolayı mutlu olduklarını vurgulayan Ekim, şöyle devam etti:

"Bu festivallerin asıl amacı hem bölge turizmine katkı sağlamak hem de kültürler arası köprüler oluşturmaktır. Bunun yanında kendi folklorumuzu, horonumuzu unutmamak ve gelecek nesillere aktarmaktır. Bu kapsamda festivale katılan ekiplerimiz şehir içerisinde gösteriler yaptı, kültür turları kapsamında turistik yerleri gezip görme imkanı buldu."

Ekim, festival kapsamında yapılan etkinliklere de dikkati çekerek, "Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verdiğimiz festivalimiz amacına uygun şekilde tamamlandı. Buradan bizlere destek veren başta vatandaşlarımıza, halk oyunları ekiplerimize ve sanatçılarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

Trabzon'da "30. Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali" gerçekleştirildi

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