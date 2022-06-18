Trabzon'da görev yaptığı hastanenin ameliyathanesinde ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi toprağa verildi.
Akçaabat ilçesinde görev yaptığı özel hastanenin ameliyathanesinde dün ölü bulunan anestezi teknikeri Büşranur Muhcu'nun (27) cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Muhcu'nun cenazesi, Ortahisar ilçesi Uğurlu Mahallesi'ndeki Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, aynı bölgedeki mezarlıkta defnedildi.
Cenaze namazına, Muhcu'nun ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.
Trabzon'da ameliyathanede ölü bulunan anestezi teknikerinin cenazesi defnedildi
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