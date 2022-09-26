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Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

26.09.2022 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Maçka ilçesinde araziye gömülü uyuşturucu maddeleri almaya gelen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerince, ilçeye bağlı Coşandere Mahallesi'nde arazide gömülmüş uyuşturucu maddelerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yürütülen saha çalışması ve fiziki takip sonucu uyuşturucu maddeleri saklandığı yerden almaya gelen M.Ş, E.E. ve O.T. suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 296 gram kubar esrar, 52 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu hap, 2 tabanca, av tüfeği, 49 fişek ele geçirildi.

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

Trabzon'da araziye gömülü uyuşturucuyu almaya gelen 3 şüpheli yakalandı

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