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Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

01.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da, fındık rekoltesinin tespiti için çotanak sayımına başlandı.

Trabzon Ticaret Borsasından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda fındıkla ilgili kesimlerin temsil edildiği komisyon tarafından belirlenecek rekolte için Trabzon'un tüm ilçelerinde çotanak sayımı gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Ortahisar İlçe Müdürlüğü, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, FİSKOBİRLİK, Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Trabzon Başmüdürlüğü'nden uzmanların yer aldığı komisyon, 6 Temmuz Çarşamba gününe kadar sahada sayım yapacak.

Yaklaşık 65 bin hektarlık alanda fındık tarımı yapılan Trabzon'daki sahil, orta ve yüksek kesimlerde örnekleme yöntemi ile rekolte tespiti gerçekleştirilecek.

Tarım ve Orman İl Müdürü Cahit Gülbay ile TMO Trabzon Başmüdürü Ahmet Avşar, Ortahisar ilçesindeki bir bahçede gerçekleştirilen çotanak sayımına katıldı.

Gülbay, rekolte çalışmalarının tamamlanmasının ardından sahada çalışan komisyon üyelerinin oluşturacakları raporları Tarım ve Orman Bakanlığı'na sunacaklarını ve Bakanlığın da Türkiye genelindeki rekolte çalışmasını açıklayacağını belirtti.

Avşar ise sadece Trabzon'da değil Karadeniz Bölgesi'ni kapsayan tüm kesimlerde rekolte çalışmalarının devam ettiğini vurgulayarak, "Sahada görev yapan ekibimiz paydaş kurumlarımızla beraber çalışmalarını sürdürüyor. Rakamsal verileri önümüzdeki günlerde komisyon raporları sonucunda öğrenmiş olacağız. İnşallah açıklanacak rekolte memleketimize ve tüm fındık üreticilerimize hayırlı olur." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

Trabzon'da fındıkta rekolte tespiti için çalışmalara başlandı

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