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Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisi açıldı

23.06.2022 17:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da dokuma tezgahlarında örülen Trabzon fanilasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen sergi beğeniye sunuldu.

Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisinde, pamuk iplik kullanılarak dokunan, yazın serin, kışın ise sıcak tutma özelliğine sahip Trabzon fanilasından çocuk kıyafetleri, iç giyim ürünleri ve oyuncaklar yer aldı.

Enstitü Müdürü Sibel Karabina, Trabzon fanilasının yöresel el sanatlarıyla ilgili tarihsel sürecini beğeniye sunmak istediklerini belirterek, "1800'lü yılların sonunda ordu, hastane, özel sektör ihtiyacını karşılayan fanilaların evde dokunmasıyla başlayan ürünleri günümüzde yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, sergide emeği geçen usta öğreticiler, kursiyerler ve Trabzon fanilasına yıllardır emek veren eski ustalara sertifika verdi.

Sergiyi gezerek Karabina'dan bilgi alan Vali Ustaoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünün, yaptığı çalışmalarla unutulmaya yüz tutan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir misyon yürüttüğünü söyledi.

Sergi, enstitünün salonunda eylüle kadar ziyarete açık kalacak.

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek TrabzonFanilası" sergisi açıldı

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