Sergiyi gezerek Karabina'dan bilgi alan Vali Ustaoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünün, yaptığı çalışmalarla unutulmaya yüz tutan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir misyon yürüttüğünü söyledi.

Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisi açıldı

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