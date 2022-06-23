Trabzon'da dokuma tezgahlarında örülen Trabzon fanilasının gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen sergi beğeniye sunuldu.
Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisinde, pamuk iplik kullanılarak dokunan, yazın serin, kışın ise sıcak tutma özelliğine sahip Trabzon fanilasından çocuk kıyafetleri, iç giyim ürünleri ve oyuncaklar yer aldı.
Enstitü Müdürü Sibel Karabina, Trabzon fanilasının yöresel el sanatlarıyla ilgili tarihsel sürecini beğeniye sunmak istediklerini belirterek, "1800'lü yılların sonunda ordu, hastane, özel sektör ihtiyacını karşılayan fanilaların evde dokunmasıyla başlayan ürünleri günümüzde yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.
Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, sergide emeği geçen usta öğreticiler, kursiyerler ve Trabzon fanilasına yıllardır emek veren eski ustalara sertifika verdi.
Sergiyi gezerek Karabina'dan bilgi alan Vali Ustaoğlu, Olgunlaşma Enstitüsünün, yaptığı çalışmalarla unutulmaya yüz tutan eserlerin gelecek kuşaklara aktarılması konusunda önemli bir misyon yürüttüğünü söyledi.
Sergi, enstitünün salonunda eylüle kadar ziyarete açık kalacak.
Trabzon'da "İlmek İlmek Gelenek Trabzon Fanilası" sergisi açıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz