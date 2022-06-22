YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

22.06.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 hat sanatçısının çalışmasının yer aldığı sergi, 23 Temmuz'a kadar gezilebilecek

Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler" ifadesiyle başlayan ayetlerin yer aldığı hüsnühat tablolarından hazırlanan "İman Ayetleri Hat Sergisi", Trabzon'da ziyarete açıldı.

Albayrak Grubunun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 8 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, ocak ayında Ayasofya-i Kebir Camisi'nde hat takvimi eserlerinin tanıtımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

İstanbul'da farklı noktalarda bu sergiyi sanatseverlerle buluşturduklarını belirten Sivri, Anadolu'daki ikinci duraklarının Trabzon olduğunu ifade etti.

Sivri, sergide 13 hat sanatçısının eserlerinin yer aldığını aktararak, "Modern ve gelenekselin sentezlendiği bir eser çeşitliliği var. Tabii İslam sanatları çok zengin bir kültür. Biz de istiyoruz ki bu İslam sanatları kültürünü olabildiğince yaşayalım, sanatsevere ulaştıralım ve bu geleneği devam ettirelim." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından serginin açılışı gerçekleştirildi, Hat Takvim Proje Koordinatörü İbrahim Şengül katılımcıları eserler hakkında bilgilendirdi.

Açılışa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Albayrak Grubu yöneticileri ile diğer ilgililer katıldı.

Seyit Ahmet Depeler, Said Abuzeroğlu, Ali Toy, Ahmed Faris Rızk, Davut Bektaş, Prof. Dr. Mehmet Memiş, Sami Naddah, Mehmed Özçay, Hakan Arslan, Abdurrahman Depeler, Ahmet Koçak, Osman Özçay ve Zeki Seyidoğlu'nun eserlerinin yer aldığı sergi, 23 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

- 13 hat sanatçısının çalışmasının yer aldığı sergi, 23 Temmuz'a kadar gezilebilecek

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Trabzon'da "İman Ayetleri Hat Sergisi" açıldı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Haziran Çarşamba

İmsak
02:42
Sabah
04:42
Öğle
12:28
İkindi
16:28
Akşam
20:04
Yatsı
21:55

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Çarşamba

Aydın Eczanesi
Akcaabat
Öznur Eczanesi
Akcaabat
Atacan Eczanesi
Arakli
Kübra Eczanesi
Arsin
Beşikdüzü Eczanesi
Besikduzu
Çağlar Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

83 yaşında baba oldu! ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğim''

83 yaşında baba oldu! ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğim''

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Yemeklerinizi yapmanızı kolaylaştırıp daha lezzetli hale getirecek en iyi döküm tencereler

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Her an patlayabilirdi! Doktorlar şaştı kaldı: Karpuz gibi büyüdü

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Eleştiri oklarının hedefi oldu! “16 yaş küçük sevgilim var”

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Yaz için daha iyi bir aksesuar düşünülemez, en iyi erkek güneş gözlüğü markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.