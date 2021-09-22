Trabzon'da "Kısa Mesafe Seyrüsefer ve Yatçılığın Geliştirilmesi" çalıştayı düzenlendi

Trabzon'da, Avrupa Birliği tarafından desteklenen, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) ortağı olduğu "Kısa Mesafe Seyrüsefer ve Yatçılığın Geliştirilmesi" çalıştayı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Vali Vekili Bünyamin Yıldız, denizlerin daha iyi kullanılabilmesi için çok proje yapılmasına rağmen gelinen noktada istenilen yerde olunmadığını söyledi.

Avrupa'da ve bazı ülkelerde büyük açılımların suyun kontrolü ve insanlığın hizmetine sunulmasıyla gerçekleştiğini belirten Yıldız, "Biz maalesef bunu Karadeniz bölgesi için çok başaramadık. Ama hocalarımız böyle bir organizasyon yaptılar ve bu projeyi ortaya koydular. Biz turizm anlamında hiçbir şeyi es geçmiyoruz. Artık en küçük şeyleri bile dikkate alıyoruz. Çünkü buna ihtiyacımız var, insanımızın ihtiyacı var. Bu güzellikleri bizim bütün dünya ile paylaşabilmemiz lazım." ifadesini kullandı.

Yıldız, Karadeniz kıyılarının iklim ve coğrafi olarak elverişliliğine değinerek, şunları kaydetti:

"Kıyılarımız iklim ve coğrafi olarak uygun değil gibi gözükse de dünyada bizim gibi olan birçok yer çok ciddi şekilde istifade ediyor. Turizmle ilgili bu konuda çok hassasız. Üzerimize düşen görevi yapabilmek için Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer paydaşlarımızla birlikte turizm konseyi oluşturduk ve araştırmalara başladık. Trabzon'da başlayıp tüm Karadeniz Havzasında yapılacak iyi rotalarla çok güzel şeyler olacaktır. Trabzon bu işi başarırsa tüm Karadeniz'i etkileyecek bir destinasyon haline gelir. Böylelikle dünyayı Karadeniz'e çekeriz diye düşünüyorum."

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı ise Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nin 7 Avrupa Birliği Projesi'nin ortağı olduğuna işaret ederek, "Ortak olduğumuz bu proje, Karadeniz kıyılarında turizm potansiyelinin ortaya konulması ve sürdürülebilir güçlü bir ölçekle yat turizminin geliştirilmesine yöneliktir. Yapacağımız bu toplantıda sizlerin kıymetli görüş ve düşüncelerine ihtiyaç duymaktayız. Bu sayede yapılacak olan sunumlarla projenin amacına katkı sağlanacaktır." dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TULAŞ (Trabzon Ulaşım) Genel Müdürü Samet Ali Yıldız da Trabzon Ulaşım Master Planı'nı 2019'da faaliyete koyduklarını ve çalışmalarının devam ettiğini kaydederek, "Trabzon'un yerel sorunlarını çözerken, aynı zamanda kara yolu dışında denizin de Trabzon'un bir bütünü olduğunu kabul ederek ulaşım anlamında deniz üzerinden de çözüm önerileri getirmek için bazı çalışmalar yürütüyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak Trabzon'un denizle bütünleşmesini, denizle yaşayan bir şehir olması gerektiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

-"Yat turizmi konusunda iyi niyetli beklentiler var"

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği Balıkçılık Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı ve projenin yerel ortak ekip lideri Prof. Dr. Ertuğ Düzgüneş, Karadeniz'in en önemli iki lokomotifinin balıkçılık ve turizm olduğunu vurguladı.

Turizm altyapısını geliştirebilmek adına çeşitli projeler yapıldığına değinen Prof. Dr. Düzgüneş, şunları kaydetti:

"Ama deniz turizmi maalesef biraz geri kalıyor. Bunu biraz daha ön plana alabilmek için elimize bir fırsat geçti. Avrupa Birliği tarafından desteklenen bu projeye Türkiye ortağı olarak dahil olduk. Yat turizmi konusunda çok iyi niyetli beklentiler var. Daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar bir yere kadar geldi. Unutuldu veya gerekli koordinasyon sağlanamadı. Gerek internet gerekse katılımcılarımız burada bir sinerji yaratmak istiyoruz. Bu sinerjiden sonra daha metodolojik yaklaşmak suretiyle bir referansa ulaşabiliriz."

Konuşmaların ardından çalıştaya internet üzerinden katılan proje koordinatörleri, analistler ve uzmanlarca Sürdürülebilir Küçük Seyir Modeline Genel Bakış konulu sunum yaptı.