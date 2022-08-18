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Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

18.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün 5 araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, O.N.K'nin kullandığı 61 ADV 481 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Yomra Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarparak durabildi.

Kazada, otobüs sürücüsü O.N.K ile diğer araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik akışının bir süre tek şeritten sağlandığı kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

Trabzon'da yolcu otobüsünün neden olduğu kazada 5 kişi yaralandı

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