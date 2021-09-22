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Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

22.09.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karadeniz Sahil Yolu Çömlekçi mevkisinde dal-çık içerisinde sağanağın ardından kayganlaşan yolda, Gürcistan plakalı tır ile Karayollarına ait iş makinesinin de bulunduğu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tır ile Karayollarına ait iş makinesinin arasına sıkışan otomobillerde bulunan 3 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araçlardan çıkarıldı. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Trabzon'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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