Trabzonspor Fenerbahçe derbisinde saha karıştı! Oyuncuları sakinleştiremeyen hakem çareyi bakın nasıl buldu...

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı beklenildiği gibi büyük tempoyla başladı. İki takımın oyuncuları da maçı kazanmak için yüksek mücadele gücüyle oynadı. İlk yarının sonlarına doğru saha adeta karıştı...

BATSHUAYI TOPU VERMEYİNCE...

Fenerbahçe'de Batshuayi'nin ofsayta düştüğü pozisyonda Trabzonsporlu Bakasetas, Belçikalı oyuncudan topu istedi. Topu ilk önce vermeyen Batshuayi'yi iten Bakasetas, yıldız oyuncuyu yere düşürdü. Batshuayi'nin yere düştüğünü gören sarı-lacivertliler hemen olay yerine geldi. O sırada Fenerbahçe yedek kulübesi maçın hakemi Halil Umut Meler'e yoğun itirazda bulundu.

SARI KART YAĞMURU

Olayın sakinleşmesini bekleyen Halil Umut Meler, hem Batshuayi'ye hem de Bakasetas'a sarı kart verdi. Sarı-lacivertlilerin yedek kulübesinde yoğun itirazlarda bulunan İrfan Can Eğribayat da sarı kart gören isimler arasında yer aldı.