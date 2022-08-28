Trabzonspor Galatasaray maçında o isim de yok! İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde iki takım da ikişer galibiyet ve birer mağlubiyet sonucunda 6'şar puan elde etti.

GALATASARAY'IN ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR!

Galatasaray ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Trabzon'da yapacakları maçla 134. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında, Trabzonspor'un şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 47 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 133 karşılaşmanın 59'unu Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 30 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

TRABZONSPOR 151 GOL SEVİNCİ YAŞADI

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 174, Trabzonspor ise 151 kez gol sevinci yaşadı.

EKSİKLER...

Karadeniz ekibinde Uğurcan Çakır, Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bakasetas'ın durumu da yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Fredrik Midtsjö ve takımla çalışmalara yeni başlayan Leo Dubois bu mücadelede oynayamayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde 21:45'te başlayacak Trabzonspor - Galatasaray mücadelesinde Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma beINsport'dan canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR ???? GALATASARAY



⏰21.45

????Medical Park Stadyumu

????????‍♂️Ali Palabıyık



Sizce sezonun ilk derbisini kim kazanır ❓ — Mynet Spor (@mynetspor) August 28, 2022

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