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Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

14.09.2022 19:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın konuk edeceği Kızılyıldız, maçı hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavililer, ısınmanın ardından taktik çalışması yaptı.

Antrenmana, sakatlıkları devam eden Serkan Asan, Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Bruno Peres ile sağ ayak baş parmağında ödem oluşan Jean-Philippe Gbamin ile Trezeguet katılmadı.

Trabzonspor ile Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız arasında yarın saat 19.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci hafta maçını Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Kızılyıldız maçı hazırlıklarını tamamladı

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Trabzonspor Kızılyıldız

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