Fırtına ve kale arkası tribünlerindeki koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmediği, misafir tribün biletlerinin ise deplasman takımına ayrıldığı kaydedildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın biletleri, VIP Platinum 1500, VIP Gold 1250, VIP Silver 1000, batı tribün 500, doğu tribün için ise 400 liradan satışa sunuldu.

Trabzonspor-Kopenhag maçı biletleri satışa çıktı

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