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Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

18.08.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Fath Union Sport Kulübü'nden futbolcu Mountassir Lahtimi'yi renklerine bağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi'nin bordo-mavili kulüple transferi konusunda, Fath Union Sport Kulübü ile anlaşma sağlandığını belirtildi.

Trabzonspor, anlaşmaya göre, Fath Union Sport Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak, 600 bin avro ödeneceği ifade edilen açıklamada, "Fath Union Sport Kulübü'ne ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 17'si ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Trabzonspor'a ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2022-2023 futbol sezonu için 300 bin avro garanti ücret, 2023-2024 futbol sezonu için 325 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 400 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 600 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Mountassir Lahtimi ile anlaştığını açıkladı

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