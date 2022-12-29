Trabzonspor taraftarı isyan etmişti! Karagümrük 2 Türk kuralı ile sahaya çıkarak ihlal mi yaptı? Karagümrük Trabzonspor maçında kural hatası mı var?

Süper Lig verilen Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Verilen aranın ardından sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek moralli bir başlangıç yapan son şampiyon Trabzonspor, son oynadığı Karagümrük mücadelesinden 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak taraftarlarını şoka uğratmıştı.