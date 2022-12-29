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  4. Trabzonspor taraftarı isyan etmişti! Karagümrük 2 Türk kuralı ile sahaya çıkarak ihlal mi yaptı? Karagümrük Trabzonspor maçında kural hatası mı var?

Trabzonspor taraftarı isyan etmişti! Karagümrük 2 Türk kuralı ile sahaya çıkarak ihlal mi yaptı? Karagümrük Trabzonspor maçında kural hatası mı var?

29.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 16. haftası müthiş bir maça sahne olurken, Karagümrük sahasında Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. 5 golün atıldığı iki de kırmızı kartın çıktığı zorlu mücadelede kazanan 4-1'lik skorla ev sahibi ekip Karagümrük olurken, mücadelenin ardından Trabzonsporlu taraftarlar kural hatası isyanında bulunsa da gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Rayyan Baniya

Rayyan Baniya

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Süper Lig verilen Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Verilen aranın ardından sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek moralli bir başlangıç yapan son şampiyon Trabzonspor, son oynadığı Karagümrük mücadelesinden 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak taraftarlarını şoka uğratmıştı.

KAFALAR KARIŞTI

KAFALAR KARIŞTI

Sahasında 8 maç sonra mağlup olan bordo-mavililer, 2 kırmızı kartın çıktığı mücadeleden puansız ayrılırken, karşılaşmanın ardından herkesin kafasını karıştıran bir olay ortaya çıktı.

8+3 KURALI?

8+3 KURALI?

Karagümrük sahaya Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne 11'i ile çıkarken, bordo-mavili bazı taraftarlar üç Türk kuralını uygulamadığını sahada iki Türk ile oynadığını iddia etmişti.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Görünürde Batuhan ve Levent dışında Türk oyuncunun bulunmaması nedeniyle sahadaki 8+3 kuralı sorgulanırken, üçüncü Türk oyuncunun kim olduğu merak konusu olmuştu.

Herkes ilk etapta Shukurov olabilir diye düşündü. Ancak TFF kayıtlarına bakıldığında, Rayan Baniya'nın Türk statüsünde olduğu görüldü. 

ANNESİ TÜRK, BABASI BENİNLİ

ANNESİ TÜRK, BABASI BENİNLİ
İtalya’nın Bologna şehrinde doğan, Hellas Verona’da tutunamayan 23 yaşındaki stoper, annesinin Türk olması nedeniyle bu avantajını kullanmış, Türk vatandaşlığına geçmişti. Babası Beninli olan Baniya, böylece Türk olarak sahada yerini aldı.
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