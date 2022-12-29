Trabzonspor taraftarı isyan etmişti! Karagümrük 2 Türk kuralı ile sahaya çıkarak ihlal mi yaptı? Karagümrük Trabzonspor maçında kural hatası mı var?

Süper Lig verilen Dünya Kupası arasının ardından kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Verilen aranın ardından sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ederek moralli bir başlangıç yapan son şampiyon Trabzonspor, son oynadığı Karagümrük mücadelesinden 4-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak taraftarlarını şoka uğratmıştı.
Sahasında 8 maç sonra mağlup olan bordo-mavililer, 2 kırmızı kartın çıktığı mücadeleden puansız ayrılırken, karşılaşmanın ardından herkesin kafasını karıştıran bir olay ortaya çıktı.
Karagümrük sahaya Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Colley, Borini, Diagne 11'i ile çıkarken, bordo-mavili bazı taraftarlar üç Türk kuralını uygulamadığını sahada iki Türk ile oynadığını iddia etmişti.
Görünürde Batuhan ve Levent dışında Türk oyuncunun bulunmaması nedeniyle sahadaki 8+3 kuralı sorgulanırken, üçüncü Türk oyuncunun kim olduğu merak konusu olmuştu.
Herkes ilk etapta Shukurov olabilir diye düşündü. Ancak TFF kayıtlarına bakıldığında, Rayan Baniya'nın Türk statüsünde olduğu görüldü.