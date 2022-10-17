Trabzonspor'un efsanesinden Jorge Jesus'a övgü!

Trabzonspor alt yapısından yetişen ve uzun yıllar Trabzonspor forması giyen, şu sıralar spor yorumcusu olarak kariyerine devam eden Lemi Çelik, bugünkü köşe yazısında derbiye dair değerlendirmelerini kaleme aldı.

TRABZONSPOR EFSANESİNDEN ÖVGÜ

Çelik yazısında "İki takım da ortaya büyük bir mücadele örneği koydu. Büyük bir performans vardı. Sonuç ne olursa olsun iki takım da oynamış olduğu futbolla kazanmayı hak etti." ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe teknik patronu Jorge Jesus'a da özel bir kutlama da bulundu.

"İYİ Kİ..."

Lemi Çelik, Jorge Jesus'a yönelik olarak "kendisini kutluyorum derken" şu sözleri kullandı. "Jorge Jesus'u kutluyorum. İyi ki Maxi Gomez'i Fener'e aldırmadı. Gol atmasına rağmen Trabzonspor ise her maç sahaya bir kişi eksik çıkıyor. Abdullah hocam lütfen artık bu adamdan vazgeç. Umut Bozok ile başla. Trabzonspor'u zirveye taşıyacak olan aç oyunculardır." şeklinde konuştu.