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Trabzonspor'un yıldızı Enis Bardhi karşılaşmanın ardından yaşananları anlattı! "Provoke ettiler"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.03.2024 23:33
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Trabzonspor Fenerbahçe maçının son düdüğüyle yaşanan olayların ardından konuşan Enis Bardhi Fenerbahçeli futbolcuların yaptıkları kutlamayla taraftarı provoke ettiğini dile getirdi. İşte detaylar...

Enis Bardhi

Enis Bardhi

MKD Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından kameraların karşısına geçen Enis Bardhi yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"PROVOKE ETTİLER"

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Bardhi, Fenerbahçe'nin provake hareketlerde bulunduğunu söyleyerek, "Ben futbol hakkında konuşmak istiyorum. Biz futbolcuyuz. Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.'' dedi.

"NET FAUL VARDI"

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Yenilen üçüncü golle ilgili konuşan Bardhi, ''Rakibimizin 3. golünde çok net bir faul vardı. Bugün iyi mücadele ettik. Ben bu takımın bir parçası olmaktan gururluyum." ifadelerini kullandı.

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