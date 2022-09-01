Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferini bitirdi! 1 yıllık kiralık...

Trabzonspor'a geri döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı için mutlu son çok yakın. Bordo-mavililerin her konuda anlaşma sağladığı yıldız oyuncunun transferi kısa süre içinde açıklanacak.

YÖNETİCİDEN FLAŞ PAYLAŞIM

Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.

1 YILLIK KİRALIK ANLAŞMA

Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. (DHA)