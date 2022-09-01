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Trabzonspor, Yusuf Yazıcı transferini bitirdi! 1 yıllık kiralık...

01.09.2022 22:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Yusuf Yazıcı'dan iyi haber geldi. Bu hafta oynadığı maçta harika bir gole imza atan milli oyuncu Trabzonspor'a transfer oluyor. Bordo-mavililerin çok istediği isimlerin başında gelen Yusuf Yazıcı için her konuda anlaşma sağlandı.

Yusuf Yazıcı

Yusuf Yazıcı

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Lille
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Trabzonspor'a geri döneceği iddia edilen Yusuf Yazıcı için mutlu son çok yakın. Bordo-mavililerin her konuda anlaşma sağladığı yıldız oyuncunun transferi kısa süre içinde açıklanacak.

YÖNETİCİDEN FLAŞ PAYLAŞIM

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Lille, Napoli'den Adam Ounas'ı transfer etmesinin ardından Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavi kalp paylaşarak Yusuf Yazıcı transferinin bittiğinin sinyalini verdi.

1 YILLIK KİRALIK ANLAŞMA

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Yusuf Yazıcı için 1 yıllık kiralık anlaşmasına varan Trabzonspor, eski futbolcusunu cuma günü özel uçakla İstanbul'a getirecek. (DHA)

YUSUF YAZICI FOTOĞRAFLARI

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