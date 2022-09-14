YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

14.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda ikinci maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Kızılyıldız, Trabzon'a geldi.

Sırbistan temsilcisi, özel uçaka geldiği Trabzon Havalimanı'ndan işlemlerin ardından ayrılarak otobüsle kamp yapacağı otele hareket etti.

Kafilede, Kızılyıldız Futbol Kulübü Başkanı Svetozar Mijailovic ile bazı yöneticiler de yer aldı.

Kızılyıldız, saat 19.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yapacağı antrenmanla yarınki maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un rakibi Kızılyıldız, Trabzon'a geldi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız futbol

Trabzon Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:27
Sabah
05:53
Öğle
12:22
İkindi
15:53
Akşam
18:41
Yatsı
20:02
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Sevgilisinin tam zamanlı bakıcısı! ''Seks hayatımız harika''

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Penisine öyle bir dövme yaptırdı ki! Sevgilisi anında terk etti

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.