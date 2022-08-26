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Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

26.08.2022 02:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fildişi Sahilli Gbamin: - "Avrupa Ligi'nde de oynamak çok iyi. Taraftarlar ve kulüp olarak elimizden geleni yapacağız"

Geçen sezon CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi İngiltere'nin Everton takımında olan Fildişi Sahilli futbolcu Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor ile transfer görüşmesi yapmak için kente geldi.

Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nden çıkan Gbamin, kendisini karşılamaya gelen taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Burada açıklamada bulunan 26 yaşındaki ön libero, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Gbamin, bordo-mavili takımın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine, "Avrupa Ligi'nde de oynamak çok iyi. Taraftarlar ve kulüp olarak elimizden geleni yapacağız. Kendimi çok iyi hissediyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlar hakkında çok güzel şeyler duydum. Dün televizyondan maçı ve taraftarları izledim. Ama onları yan yana görmek için de sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Konuşmasının ardından taraftarlara imza dağıtan Gbamin, daha sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

- Fildişi Sahilli Gbamin: - "Avrupa Ligi'nde de oynamak çok iyi. Taraftarlar ve kulüp olarak elimizden geleni yapacağız"

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı Gbamin, Trabzon'a geldi

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