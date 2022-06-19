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Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

19.06.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trabzon'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Er Hüseyin Kenan'ın cenazesi defnedildi.

Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı emrinde vatani görevini yaparken rahatsızlığı sonucu hava değişimi raporu alan ve memleketi Trabzon'da bulunduğu sırada geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Hüseyin Kenan (21) için Akoluk Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.

Jandarma Er Hüseyin Kenan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından buradaki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kenan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Şen, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze töreninin ardından Kıdemli Albay Şen, baba Osman Kenan'a Türk bayrağı takdim etti.

Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi Maçka-Trabzon kara yolunda, dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Hüseyin Kenan'ın kullandığı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil çarpışmış, Kenan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı

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trafik kazası Trabzon

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