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Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

15.06.2022 18:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

NİĞDE (AA) - İstanbul'da 1 Nisan 2018'de görevi sırasında meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve 4 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer (40), memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen törenin ardından Fatih Sultan Mehmet Camisi'ne getirildi.

Burada şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı göktü.

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Osman Ayas'ın ikindi vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Niğde Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin annesi İhsane, oğlu Ali Güven Gençer (18) ve yakınları ile Vali Mustafa Koç, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

Trafik kazasında yaralanan ve hastanede şehit olan asker, Niğde'de toprağa verildi

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